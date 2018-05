Proteste gegen AfD-Demonstration in Berlin erwartet

Anzeige

Berlin (dpa) - Tausende Menschen wollen in Berlin gegen eine große Demonstration der AfD protestieren. Angekündigt sind Aktionen, die vom friedlichen Demonstrieren mit Kundgebungen über Musik und Tanzen bis hin zu Blockaden reichen.

Wie viele Menschen sich am Anti-AfD-Protest beteiligen werden, ist völlig unklar, es könnten mehr als 10.000 werden. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz mit mehr als 2000 Polizisten aus zehn Bundesländern und von der Bundespolizei vor.

Die AfD rechnet mit einigen tausend Teilnehmern an ihrer Demonstration «Zukunft für Deutschland», die am Mittag (12.00 Uhr) vom Hauptbahnhof zum Brandenburger Tor ziehen will. Als Redner sind die Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland vorgesehen.