Proteste in Landau

Landau.Vier Tage nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess haben in Landau mehrere Gruppierungen ihre gegensätzliche Haltung zum Richterspruch bei Demonstrationen deutlich gemacht. Die Polizei war gestern mit etwa 250 Kräften im Einsatz. Die Behörden hatten im Vorfeld von insgesamt 400 erwarteten Demonstranten gesprochen.

In Landau hatte das Landgericht den wohl aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. am Montag wegen Mordes und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts hatte er am 27. Dezember in Kandel seine Ex-Freundin Mia erstochen. Als Motiv hatte die Staatsanwaltschaft Eifersucht angenommen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Gestern Abend versammelten sich in Landau zunächst Demonstranten unter dem Slogan „Gegen das Skandalurteil“. Zudem demonstrierte der Studierendenausschuss Landau unter dem Motto „Gegen Rassismus, für eine unabhängige Justiz“. dpa

