Provokantes für Grün-Schwarz

Rust.Die CDU in Baden-Württemberg sieht sich selbst als die einzige kommunale Volkspartei im Südwesten. Mit dieser Ansage will CDU-Landeschef Thomas Strobl die Christdemokraten beim Parteitag im Europa-Park in Rust auf die Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres einstimmen. „In der Kommunalpolitik kannst du Ergebnisse fühlen und schmecken“, beschreibt Strobl, der selbst jahrelang Gemeinderat in

...