Provokation bis die Polizei kommt

Stuttgart.Um 9.57 Uhr eskaliert die Lage. Der AfD-Abgeordnete Stefan Räpple sitzt wild gestikulierend auf seinem Stuhl im Plenarsaal in der letzten Reihe. Uniformierte Polizisten reden auf ihn ein. Der ganze Saal beobachtet das Spektakel, Abgeordnete rufen empört durcheinander, laufen hektisch hin und her. Auf den Besucherrängen werden Handys gezückt. Nach wenigen Minuten wird Räpple von den Beamten aus dem Saal begleitet. Dem fraktionslosen Abgeordneten Wolfgang Gedeon geht es kurz darauf genauso. Am Ende spricht Landtagspräsidentin Muhterem Aras von einmaligen Vorgängen in der Geschichte des Hauses. Räpple redet von "türkischen Verhältnissen" im baden-württembergischen Landtag - und muss nun um seine Mitgliedschaft in der AfD kämpfen.

Es ist die 78. Plenarsitzung dieses Landtags. Am Mittwoch sollen die Abgeordneten einen Nachtragsetat in Höhe von rund zwei Milliarden Euro beschließen. Eigentlich gilt die Haushaltsdebatte als Sternstunde des Parlaments. Aber bevor es ums Geld geht, darf die AfD als größte Oppositionspartei noch ein Thema setzen. Sie bringen vermeintliche "linksideologische Einflüsse" in Kindergärten und Abtreibungen auf die Tagesordnung. Die AfD stört sich konkret an einer Broschüre, mit der eine Stiftung vor rechtspopulistischer Mobilisierung in Kindertagesstätten warnt. Auch kritisieren sie die Jusos, die sich für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen. Das sei "Freigabe zum Kindsmord" sagt die Abgeordnete Carola Wolle, die Broschüre nennt sie "Gesinnungsschnüffelei nach Stasimanier".

So weit, so normal. Die Alternative für Deutschland sitzt seit mehr als zwei Jahren im Landtag. Der Ton im Plenum ist rauer geworden. Es wird geklatscht, gestört und gebrüllt. Besonders Räpple macht Schlagzeilen mit Provokationen - etwa wenn er seine Politikerkollegen als "Koksnasen" beschimpft oder in Chemnitz Seite an Seite mit Rechtsextremen marschiert. Auch im Plenum fällt er mit scharfen Zwischenrufen auf. Am Mittwoch beschimpft er die SPD: "So sind sie, die roten Terroristen!" Dafür erhält er einen Ordnungsruf von Aras.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke feuert in seinem Redebeitrag zurück, ergreift Partei für die SPD. Unter viel Applaus sagt er, die geistigen Vorläufer von Leuten wie Herrn Räpple seien "im Stechschritt durch das Brandenburger Tor marschiert". Räpple besteht daraufhin schreiend auf einen Ordnungsruf gegen Rülke. Aras folgt dem nicht und ruft Räpple zur Ruhe. Doch der will nicht still sein. "Ein letzter Zwischenruf, eine letzte Bemerkung und sie fliegen raus", warnt ihn Aras. Räpple ruft weiter dazwischen. "Sie verlassen jetzt die Sitzung", sagt Aras.

Bereits im Frühjahr 2017 wurde Räpple einmal aus dem Plenum geworfen. Doch diesmal bleibt er demonstrativ sitzen. "Nein, ich bleibe hier", ruft er. Er habe als Abgeordneter Rechte. Aras unterbricht die Sitzung. Die Polizei, eigentlich für den Objektschutz im Landtag abgestellt, wird dazu geholt. Erst nachdem mehrere Beamte minutenlang auf Räpple einreden, verlässt er den Saal. Daraufhin steht die gesamte AfD-Fraktion aus Protest auf und zieht sich aus dem Plenum zurück. Nach einer Viertelstunde kommen die meisten von ihnen zurück - ohne Räpple. Aber Ruhe kehrt dennoch nicht ein.

Zweiter Akt, Auftritt Wolfgang Gedeon: Er nennt den Rauswurf Räpples wenige Minuten später einen "demokratischen Skandal" und gibt Aras die Schuld. Gedeon ist wegen antisemitischer Äußerungen sehr umstritten, wegen ihm ist die AfD-Fraktion bereits einmal zerbrochen. Er ist noch Mitglied der AfD, aber nicht mehr der Fraktion. Nun ruft Gedeon der Präsidentin zu, sie könne ein Parlament in Anatolien führen, aber nicht in Deutschland. Nach zwei Ordnungsrufen wird er ebenso unter Beifall der restlichen Fraktionen des Saales verwiesen. Auch Gedeon geht erst nach einer längeren Debatte mit den Polizeibeamten.

Reinhold Gall, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion spricht nach dem geschichtsträchtigen Eklat von einer "Schmierenkomödie" und "einer weiteren Eskalationsstufe des Missverhaltens von AfD-Parlamentariern". Die beiden Abgeordneten sind für die nächsten drei Sitzungstage ausgeschlossen. Räpple kündigte bereits an, Verfassungsklage einreichen zu wollen.

Wegen wiederholten parteischädigenden Verhaltens will der AfD-Landesvorstand ein Parteiausschlussverfahren in die Wege leiten. Das habe man auf einer Sitzung bereits am Dienstag - also vor dem Eklat im Landtag - beschlossen, so der Landesverband am Mittwoch. "Politik ist Kampf", sagte Räpple der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man ein aufrechter Patriot ist, hat man in Deutschland einen schweren Stand." Er werde sich zur Wehr setzen. Seine Fraktion jedenfalls scharrte sich am Mittwoch hinter ihn, forderte in einer Mitteilung den Rücktritt von Aras. Die AfD greift die Landtagspräsidentin seit Monaten an, wirft ihr Verletzungen der Neutralitätspflicht vor.

Aras bedankt sich im Anschluss bei der Polizei. "Das ist nicht üblich und sollte in einem Parlament, das respektvoll miteinander umgeht, auch nicht nötig sein." Es ist sogar sehr, sehr selten. Bis Mittwoch gab es nach Angaben der Landtagspressestelle erst zwei Sitzungssausschlüsse, einen davon für Räpple. Dass ein Abgeordneter nach einem Saalverweis nicht aus eigenen Stücken Folge leistet, sei hingegen noch nie in der Parlamentsgeschichte vorgekommen. (dpa/lsw)