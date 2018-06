Prozess begonnen

Anzeige

Istanbul.Am ersten Tag des Prozesses gegen den „Welt“-Journalisten Deniz Yücel (Bild) in der Türkei hat der Richter einen Freispruch des Angeklagten abgelehnt. Die Bedingungen dafür seien „wegen der Schwere der Anklage nicht gegeben“, sagte er gestern im Gericht in Istanbul. Außerdem müssten noch Beweise geprüft werden. Er forderte außerdem eine „schriftliche Aussage“ von Yücel. Eine Videoaussage, wie von Yücels Anwalt Veysel Ok vorgeschlagen, wollte er nicht akzeptieren. Das Gericht vertagte sich nach einer knappen Dreiviertelstunde Verhandlungsdauer auf den 20. Dezember.

Yücel nimmt an dem Prozess nicht teil. Er war im Februar nach einjähriger Untersuchungshaft entlassen worden und ausgereist. Der deutsch-türkische Journalist hatte sich im Februar 2017 der Polizei gestellt und war ein Jahr lang ohne Anklage inhaftiert worden. Die Inhaftierung von Yücel und anderer Deutscher – darunter der Menschenrechtler Peter Steudtner – hatte zu einer Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Steudtner konnte im Oktober ausreisen, aber auch gegen ihn geht in Abwesenheit ein Prozess weiter. dpa