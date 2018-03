Prozess gegen mutmaßlichen Anstifter des 14-Jährigen  beginnt im April

Anzeige

Wien/Ludwigshafen.Der Prozess gegen den mutmaßlichen Anstifter des 14-jährigen Terrorverdächtigen aus Ludwigshafen soll am 4. April in Wien beginnen. Wie das Landesgericht für Strafsachen in Wien am Dienstag mitteilte, wird dem mittlerweile 19-jährigen Angeklagten vorgeworfen, zwischen Sommer und Herbst 2016 den heute 14-jährigen Jungen zu einem Selbstmordanschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt angestiftet zu haben. Zur Ausführung der Tat sei es nur aufgrund technischer Probleme bei der Zündung des Sprengsatzes nicht gekommen.

Darüber hinaus soll der 19-jährige österreichische Staatsbürger im November 2016 versucht haben, eine in Deutschland lebende Frau zu einem Selbstmordattentat anzustiften. Dieser Plan wurde durch die Verhaftung des Angeklagten vereitelt.

Dem Angeklagten werden neben den Verbrechen der terroristischen Straftat des versuchten Mordes unter anderem die Gutheißung terroristischer Straftaten, die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation vorgeworfen, heißt es in einer Mitteilung des Landesgericht für Strafsachen in Wien. (§§ 12. 2. Fall, 15 Abs 1, 75, 278c Abs 2 (Abs 1 Z 1 ) StG Österreich)