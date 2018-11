Prozess gegen SS-Wachmann

Münster.Mit der Verlesung der Anklage hat am Landgericht Münster gestern der Prozess gegen einen ehemaligen SS-Wachmann im deutschen Konzentrationslager Stutthoff begonnen. Die auf Naziverbrechen spezialisierte Dortmunder Staatsanwaltschaft wirft dem 94 Jahre alten Mann aus dem Kreis Borken im Münsterland hundertfache Beihilfe zum Mord vor. Der Angeklagte soll als SS-Wachmann in dem deutschen Konzentrationslager bei Danzig von Juni 1942 bis September 1944 Dienst getan haben. Er hat laut Anklage nicht nur mitbekommen, wie Häftlinge ums Leben kamen. Als Wachmann soll er viele grausame Morde erst möglich gemacht haben. Der Angeklagte hörte sich äußerlich unbewegt die Schilderungen der Anklage an. dpa

