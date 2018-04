Prozess nach 30 Jahren

Anzeige

Bagdad.Mehrere deutsche Firmen, darunter Europas größtes Tourismusunternehmen Tui, haben den Vorwurf zurückgewiesen, dem Irak in den 1980er Jahren bei der Produktion von Chemiewaffen geholfen zu haben. Hinterbliebene und Opfer eines Giftgasangriffs vor 30 Jahren verlangen vor einem Gericht im irakischen Halabdscha auch von deutschen Firmen eine Milliardenentschädigung.

„Die Forderungen entbehren jeder tatsächlichen und rechtlichen Grundlage“, teilte Tui in einer Stellungnahme mit. Die Tui ist Rechtsnachfolgerin des früheren Industriekonzerns Preussag, dem in der Klage eine Unterstützung des damaligen Diktators Saddam Hussein vorgeworfen wird.

Betroffene Firmen in Deutschland Im Namen von neun Hinterbliebenen und deren Familien hat der Anwalt Gavi Mairone einer US-amerikanischen Kanzlei Klage am Zivilgericht in Halabdscha eingereicht. Er wirft mehreren europäischen und deutschen Firmen und Einzelpersonen unter anderem Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ein Komplott zur Durchführung von Völkermord vor. Insgesamt fordern die Kläger Entschädigungen in Höhe von mehr als vier Milliarden US-Dollar. Neben der Firma Karl Kolb GmbH aus dem hessischen Dreieich und Heberger Bau aus Rheinland-Pfalz steht auch der Name des größten europäischen Touristikkonzerns in der 85 Seiten langen Anklageschrift. Die Tui AG mit Sitz in Hannover, die sonst mit Reisen wirbt, ist Rechtsnachfolgerin des früheren Industriekonzerns Preussag. Im Zuge wirtschaftlicher Krisen wurde die „Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft“ umgebaut, verabschiedete sich vom Bergbau und konzentrierte sich auf Dienstleistungen und Tourismus. Im Jahr 2002 nannte sich die Preussag AG in Tui AG um. dpa

In der Klage geht es um einen Giftgasangriff der irakischen Armee in Halabdscha im März 1988, bei dem nach Angaben eines Opferverbandes mehr als 5000 Menschen starben und mehr als 10 000 verletzt wurden. Sie richtet sich gegen mehrere europäische Firmen; in Deutschland sind Unternehmen in Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz betroffen. Die Forderung von insgesamt vier Milliarden US-Dollar begründen die Kläger damit, dass die Unternehmen dem Irak beim Aufbau eines Chemiewaffenprogramms geholfen haben sollen.