Prozess verschoben

Jerusalem.Der Beginn des Korruptionsprozesses gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist wegen der Coronavirus-Krise um zwei Monate verschoben worden. Der eigentlich für Dienstag angesetzte Prozess solle nun am 24. Mai beginnen, teilte das Gericht am Sonntag mit. Besonders in der Opposition verstärkte dieser Schritt die Sorge, Netanjahu könne die Gesundheitskrise dazu missbrauchen, einer Strafverfolgung zu entkommen und demokratische Grundrechte zu beschneiden. Justizminister Amir Ochana hatte in der Nacht zu Sonntag zunächst für 24 Stunden einen Notstand verhängt. Gerichte sollten nur noch in Notfällen aktiv werden. Davon ausgenommen sei das Höchste Gericht.

Gespräche über Einheitsregierung

Derweil haben Netanjahu und sein oppositioneller Rivale Benny Gantz sich auf Verhandlungen über die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit verständigt. Beide hätten zugestimmt, dass Unterhändler ihrer beiden Parteien „so schnell wie möglich“ zusammenkommen sollten, stand in einer am Sonntagabend verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Kurz zuvor hatte der Sprecher von Präsident Reuven Rivlin bestätigt, dass der Staatschef Gantz am Montag mit der Regierungsbildung beauftragen wolle.

Die Likud-Partei Netanjahus hatte zwar bei der Parlamentswahl am 2. März die Nase vorn, Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß bekam aber mehr Empfehlungen der im Parlament vertretenen Parteien für die Regierungsbildung. dpa

