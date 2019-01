Prüfung kann zwei Jahre dauern

Berlin.Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) will sich nicht festlegen, wie lange es die AfD als „Prüffall“ behandeln wird. BfV-Präsident Thomas Haldenwang sagte gestern in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses des Bundestages nach Angaben von Teilnehmern, aus heutiger Sicht erschienen ihm zwei Jahre angemessen, man könne aber auch schneller zu einer neuen Einschätzung gelangen. Im Gegensatz zur Gesamtpartei werden der rechtsnationale „Flügel“ in der AfD und die Nachwuchsorganisation „Junge Alternative“ vom Verfassungsschutz inzwischen als Verdachtsfälle eingestuft. Anders als beim Prüffall ist bei einem Verdachtsfall Voraussetzung, dass „gewichtige Anhaltspunkte“ dafür vorliegen, dass es sich um eine „extremistische Bestrebung“ handelt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019