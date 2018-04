Puigdemont – Bürde für deutsche Justiz

Anzeige

Madrid.Jaume Alonso-Cuevillas ließ sich keine Enttäuschung anmerken. „Die deutsche Staatsanwaltschaft übernimmt die Verteidigung der spanischen Justiz“, sagte der Anwalt von Carles Puigdemont gestern im katalanischen Radiosender RAC1. „Jetzt muss sich das Gericht äußern.“ Die Generalstaatsanwaltschaft von Schleswig-Holtstein hatte zuvor bekannt gegeben, dass sie Antrag auf Erlass eines Auslieferungshaftbefehls gegen den abgesetzten katalanischen Ministerpräsidenten gestellt habe. Sie sei „nach intensiver Prüfung des Europäischen Haftbefehls“ von Spaniens Oberstem Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, „dass ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliegt“.

Damit steht Puigdemont, der am Sonntag vor zwei Wochen an einer Raststätte nahe der dänischen Grenze festgenommen worden war, einen Schritt näher an der Überstellung in ein spanisches Gefängnis. Ganz so selbstverständlich, wie es Puigdemonts Anwalt darstellt, war die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht. Die Amtsrichterin in Neumünster, die sich vor gut einer Woche als erste in Deutschland mit dem Fall befasste, bemerkte in ihrer „gerichtlichen Festhalteanordnung“ gegen Puigdemont, dass es „ohne Frage“ auch Anhaltspunkte dafür gebe, „dass die Auslieferung des Verfolgten unzulässig sein könnte“.

Straftat des „Hochverrats“

Diese Einschätzung teilt die Staatsanwaltschaft offenbar nicht. Die schleswig-holsteinischen Strafverfolger haben den spanischen Haftbefehl genau gelesen und können die Argumente des Untersuchungsrichters an Spaniens Oberstem Gerichtshof nachvollziehen: Puigdemont habe die Hinweise, dass am Tag des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums, dem 1. Oktober vergangenen Jahres, „eine Eskalation der Gewalt“ zu erwarten sei, nicht ernst genommen. Zudem habe er das Referendum durchführen lassen, „obgleich bereits in den Jahren zuvor vom spanischen Verfassungsgericht wiederholt und grundsätzlich festgestellt worden war, dass ein solches nicht mit der spanischen Verfassung vereinbar sei“. Aus Sicht des spanischen Ermittlungsrichters lässt sich Puigdemonts Verhalten als „Rebellion“ bewerten, die nach dem spanischen Strafgesetzbuch mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft werden kann. Nach Überzeugung der schleswig-holsteinischen Staatsanwaltschaft entspricht das im deutschen Strafrecht dem Delikt des „Hochverrats“. Deswegen sei die Auslieferung an Spanien zulässig. Und weil Fluchtgefahr bestehe, solle Puigdemont bis zur endgültigen Entscheidung durch das Oberlandesgericht in Schleswig in Haft genommen werden.