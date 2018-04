Puigdemont will zunächst in Berlin bleiben

Anzeige

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy kündigte unterdessen an, alle Justizentscheidungen zu respektieren. «Ich habe immer gesagt und wiederhole jetzt, dass die Justizentscheidungen zu achten und zu befolgen sind», sagte Rajoy auf dem Parteitag seiner konservativen Volkspartei (PP) in Sevilla.

Puigdemont forderte eine internationale Vermittlung im Konflikt um die Zukunft Kataloniens. Die spanische Zentralregierung rief er zu «Respekt für die Demokratie» auf. «Ich glaube, das Land braucht jemanden, der als Vermittler auftritt», sagte er und nannte als Möglichkeit Staaten oder internationale Organisationen. Der Konflikt müsse mit «politischen Werkzeugen» gelöst werden. Nötig und dem Gesetz entsprechend sei auch die Bildung einer Regionalregierung Kataloniens.

«Wir wollen Dialog ohne Vorbedingungen. Aber wer sich an den Verhandlungstisch setzt, muss bereit sein, seine Positionen zu überprüfen. Wir haben immer gesagt, dass wir dazu bereit sind», sagte er. «Die Unabhängigkeit ist unser Vorschlag, aber wir können unsere Positionen revidieren.» Auch wolle er von der Regierung in Madrid wissen, ob Spanien ein Projekt für Katalonien habe. «Ich würde es gerne sehen. Ich bin bereit, zuzuhören. Aber alte Rezepte funktionieren nicht mehr.»

Puigdemont war am 25. März in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage war ein Europäischer Haftbefehl Spaniens. Hintergrund ist das von der Zentralregierung in Madrid untersagte und vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig eingestufte Referendum vom 1. Oktober 2017 über die Unabhängigkeit Kataloniens sowie ein anschließender Abspaltungsbeschluss der Separatisten. Der Politiker war angesichts des anschließenden massiven Vorgehens der spanischen Behörden zunächst nach Belgien geflüchtet.

Der Fall Puigdemont droht auch zu einer Belastungsprobe für die deutsch-spanischen Beziehungen zu werden. Der spanische Außenminister Alfonso Dastis kritisierte das Lob von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) für die deutsche Justiz als «unglückliche Aussagen». «Wir glauben, dass Kommentare zu Entscheidungen von Richtern zu diesem Zeitpunkt nicht passend sind», sagte Dastis in Sevilla am Rande des PP-Parteitags.

Barley hatte zuvor das Vorgehen des Oberlandesgerichts Schleswig begrüßt. Das Gericht hatte den spanischen Hauptvorwurf der Rebellion fallengelassen und Puigdemont unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Er darf unter anderem das Land nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei den Behörden melden.

«Die Entscheidung der Richter in Schleswig ist absolut richtig. Ich habe sie so erwartet», sagte Barley der «Süddeutschen Zeitung». Spanien müsse nun darlegen, warum sich Puigdemont einer Untreue schuldig gemacht haben soll: «Das wird nicht einfach sein», sagte die SPD-Politikerin. Sonst werde der Haftbefehl aufgehoben, «dann ist Puigdemont ein freier Mann in einem freien Land - nämlich in der Bundesrepublik».

Für die Haftverschonung hatte das Oberlandesgericht in Schleswig fünf Auflagen festgesetzt: Kaution in Höhe von 75.000 Euro. Sie wurde eingezahlt. Puigdemont darf Deutschland nicht verlassen. Der frühere katalanische Regionalpräsident muss jeden Wechsel des Aufenthaltsortes mitteilen. Einmal wöchentlich muss er bei der Polizei in Neumünster erscheinen. Vorladungen des Generalstaatsanwalts und des Oberlandesgerichts in Schleswig hat Puigdemont Folge zu leisten.