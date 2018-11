Putin: Akt der Provokation

Kiew.In der Ukraine ist ein auf 30 Tage begrenztes Kriegsrecht endgültig rechtskräftig. Parlamentspräsident Andrej Parubij hat ein entsprechendes Gesetz gestern Morgen signiert, das anschließend von Staatschef Petro Poroschenko gegengezeichnet wurde. Nach neuestem Erlass des Präsidenten gilt das Kriegsrecht ab dem 28. November für 30 Tage. Damit erhält das Militär Sondervollmachten in allen Gebieten der Ukraine, in deren Nachbarschaft russische Truppen stehen.

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf einen militärischen Zwischenfall vor der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Der russische Präsident Wladimir Putin wertet den Zwischenfall als „Provokation, die von der aktuellen Regierung einschließlich des Präsidenten verübt wurde im Vorfeld der Präsidentenwahl in der Ukraine im März nächsten Jahres.“

US-Präsident Donald Trump erwägt angesichts des Ukraine-Konflikts die Absage eines Treffens mit Putin beim G20-Gipfel in Buenos Aires Ende der Woche. Er wolle erst den Bericht seines Nationalen Sicherheitsteams abwarten. Der werde entscheidend sein. „Ich mag diese Aggression nicht“, sagte Trump der „Washington Post“. Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Ukraine und Russland aufgerufen, alle Umstände der jüngsten Konfrontation vor der Halbinsel Krim schnellstens aufzuklären. „Wir wollen nicht, dass die Dinge weiter eskalieren“, sagte er gestern am Rand der Afghanistan-Konferenz in Genf. dpa

