Putin feiert in der Natur

Der russische Präsident Wladimir Putin (Bild) hat das deutsche Rentenalter erreicht. Er ist am Montag 67 Jahre alt geworden. Seinen Geburtstag wollte er nach Angaben des Kremls in der Natur mit Verwandten und Freunden verbringen.

In der Nacht zum Montag veröffentlichte der Kreml ein Video, das Putin beim Wandern und Pilze sammeln in der sibirischen Taiga zeigt. Er trug khakifarbene Outdoor-Kleidung. Immer wieder werden Fotos des Präsidenten beim Abenteuerurlaub veröffentlicht. In der Vergangenheit war er etwa zu Pferd mit nacktem Oberkörper oder beim Fischfang zu sehen. dpa (BILD: dpa)

