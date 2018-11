Putin-Kritiker gewinnt

Straßburg.Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Russland wegen mehrerer Festnahmen des Kremlkritikers Alexej Nawalny verurteilt. Die Straßburger Richter sahen das Vorgehen der russischen Behörden teils als politisch motiviert an, wie aus der Urteilsverkündung gestern in Straßburg hervorging. Zwei der Festnahmen hätten dem Zweck gedient, politischen Pluralismus zu unterdrücken, heißt es in dem Urteil. Damit folgte der Gerichtshof Nawalnys Argumentation in einem entscheidenden Punkt.

Der Oppositionelle gilt als einer der vehementesten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin und eine der wichtigsten Personen in der russischen Opposition. Russland muss dem Juristen nun 63 678 Euro Entschädigung zahlen. Diese Entscheidung von Straßburger Richtern ist eine Rarität: Eine politische Motivation für Rechtsbrüche stellt der Gerichtshof nur äußerst selten fest.

Das Justizministerium in Moskau erklärte sich am Abend grundsätzlich zu der Zahlung an den Blogger bereit. Die Entschädigung werde „in gewöhnlichem Modus“ durchgeführt, hieß es in einer Stellungnahme laut russischen Medien ohne Angaben von Einzelheiten. „Es ist ein sehr faires Urteil“, sagte Nawalny nach der Urteilsverkündung. Er sei zufrieden, dass die Richter das Vorgehen der russischen Behörden gegen ihn nun endlich als politisch motiviert ansähen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018