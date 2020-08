Putin lässt „Batka“ zappeln

Moskau.Seit einer Woche demonstrieren die Menschen in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Die EU hat bereits Sanktionen auf den Weg gebracht. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was macht der Machthaber Lukaschenko?

Seit einigen Tagen versucht Lukaschenko, gewohnt hemdsärmelig, zu demonstrieren, dass er Rückhalt in der Bevölkerung hat, obwohl Zehntausende jeden Tagen gegen das offensichtlich gefälschte Ergebnis der Präsidentschaftswahl demonstrieren. Lukaschenko hat die Sicherheitskräfte anfangs mit unermesslicher Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen lassen. Mittlerweile halten sich die Polizeisonderheiten OMON zurück und werden dafür von den Demonstranten umarmt und geküsst. Seine Auftritte vor angekarrten Anhängern aus der Provinz und Arbeitern einer Minsker Radtraktorenfabrik wirken verzweifelt. „Batka“, wie Lukaschenko, dieses strenge, gebieterische und fürsorgliche „Väterchen“, im Land genannt wird, klammert sich an seine Macht und muss diese sich selbst demonstrieren. Wie ein gewalttätiger Vater, der der Meinung ist, alles für seine Kinder getan zu haben, versteht er nicht, warum sich diese Kinder nun gegen ihn wehren. Immer wieder wirft er den Demonstranten vor, von außen gesteuert zu sein. „Ihr seid Kanonenfutter. Niemals werden wir auf die Knie gehen. Selbst wenn ich tot bin, gebe ich das Land nicht her“, sagte er am Sonntag in Minsk vor seinen Anhängern, Staatsangestellten, von denen viele nicht freiwillig bei der Kundgebung gewesen sein sollen. Die Unzufriedenen – die mit weißen Bändern auf die Straße gehen – nennt er „Ratten“.

Was macht Swetlana Tichanowskaja?

Sie will nun doch „nationale Anführerin“ werden, wie sie in ihrem neuesten Video sagte. „Ich wollte nie Politikerin sein, aber das Schicksal wollte es so, dass ich mich an vorderster Linie mit Willkür und Ungerechtigkeit konfrontiert sah“, heißt es in einer Botschaft, die am Montag in Umlauf kam. Tichanowskaja war von Anfang an eine Symbolfigur. Eine Frau, die sich selbst austauschbar machte. Die 37-jährige Englisch-Lehrerin, die sich zuletzt um ihre zwei Kinder kümmerte, besetzte den Platz ihres Mannes, eines politischen Bloggers, der Präsident werden wollte und seit Wochen in Haft ist. Sie wurde zum Gesicht des Protests. Tichanowskaja kam nicht gegen das System an und flüchtete nach Litauen, offenbar von Lukaschenkos Geheimdiensten stark unter Druck gesetzt. Von hier aus versucht sie nun, dem Protest eine Richtung zu geben. Bislang sind die Demonstrationen selbst organisiert. Eine Anführerfigur gibt es nicht.

Was macht Russlands Präsident Wladimir Putin?

Am Montag zeigten liberale russische Medien Videos, die ihnen offensichtlich Leser aus Sankt Petersburg oder Pskow zugeschickt hatten, wie sich auf der Trasse nach Belarus Lkw-Kolonnen ohne Nummernschilder oder Hoheitsabzeichen bewegen. Das erinnert stark an Russlands verdeckte Operationen in der Ukraine, als 2014 plötzlich „grüne Männchen“ auf der Krim auftauchten. Lukaschenko hatte bereits zwei Mal mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und ihn um Hilfe gebeten. Für den „Ernstfall“ soll Putin Lukaschenko seine Hilfe zugesichert haben, hieß es aus dem Kreml. Russland und Belarus sind vertraglich eng miteinander verbunden. Russland garantiert den Belarussen auch militärische Hilfe, sollte das Land „von außen“ bedroht sein. Die „Bedrohung“ für Lukaschenko findet allerdings von innen statt, auch wenn „der letzte Diktator Europas“ in seinen Reden der vergangenen Tage immer wieder behauptete, an der Westgrenze von Belarus hätten sich bereits Helikopter und Panzer versammelt. Die Nato wolle „dunkelhäutige, gelbmäulige, hellblonde Soldaten“ schicken, sagte er am Sonntag. Alternative Regierungen warteten schon im Ausland, um die Macht zu übernehmen, rief Lukaschenko.

Der belarussische Politologe Artjom Schraibman nennt mehrere Gründe, warum Russland seiner Ansicht nach nicht in Belarus einmarschieren wird: „Die Invasion löst das Problem der inneren Stabilität nicht auf“, sagte er. Die Belarussen seien nicht gegen Russland, ihr Streben in die EU sei verglichen mit der Ukraine nicht so stark. Die Unzufriedenen täten sich weder mit pro-russischen noch mit pro-westlichen Parolen hervor. Sie fordern echte Wahlen und die Aufklärung der brutalen Gewalttaten des OMON. Beobachter, in Russland wie auch in Belarus, halten es dennoch für möglich, dass Russland Minsk, mit verdeckten Operationen seiner Sicherheitskräfte hilft. Noch aber lässt Kremlchef Putin seinen Verbündeten Lukaschenko, von dem er in der Vergangenheit auch oft genervt war, zappeln.

