Putin lässt Russlands Muskeln spielen

Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine Rede an die Nation. © dpa

Moskau.Nach knapp einer Stunde widmet sich Wladimir Putin doch noch kurz dem Thema, das bereits vor Jahren ins Zentrum russischer Außenpolitik gerückt ist: Sein Land sieht er von allen Seiten bedroht, sein Land will er verteidigen. Und sei es mit Überschallraketen. Vor allem die USA verhielten sich unehrlich, konstatierte Putin gestern in seiner Rede an die Nation.

Deren „Satellitenstaaten

...