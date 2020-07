Putins trügerischer Sieg

Moskau.Noch Wochen vor Beginn der Abstimmung über die Änderungen der russischen Verfassung nannte so mancher Politologe im Land nahezu prophetenhaft folgende Zahlen: 75 Prozent „ja“ bei einer Wahlbeteiligung zwischen 60 und 65 Prozent. Danach folgte oft schnell der Satz: „Aber so weit werden sie nicht gehen, es muss schließlich einigermaßen echt aussehen.“ „Sie“, das ist in erster Linie der Kreml. Das ist der Beamtenapparat, das sind letztlich auch die hektisch herumlaufenden Frauen und Männer, die in den Wahllokalen auszählen. „Sie“ gingen weit, bei dieser Abstimmung, die verfassungsrechtlich von Anfang an auf wackligen Beinen stand, gar noch weiter als bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren, um die Zustimmung für die Verfassungsreform von Präsident Wladimir Putin und damit auch die Zustimmung für Putin selbst „zu zeichnen“, wie die Russen sagen.

Noch vor der Schließung der Wahllokale hatte die Leiterin der Zentralen Wahlkommission – eigentlich der Neutralität verpflichtet – von großartigen Ergebnissen gesprochen. Nach vorläufigem Endergebnis stimmten offiziell 77,9 Prozent für die Verfassung und 21,3 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 65 Prozent. „Ein triumphaler Sieg“, jubelt das Staatsfernsehen. „War doch eh klar“, sagen die Menschen auf der Straße. Die Reaktionen: von Freude, weil „alles so bleibt wie bisher“ über Gleichgültigkeit („Was hat unser Leben mit dem der Macht zu tun?“) bis hin zu Resignation und Wut.

Weder Debatte noch Alternativen

Es ist ein trügerischer Sieg, weil er auf Zahlen basiert, bei denen weder der Kreml noch das Volk noch die Beobachter im In- und Ausland wissen, wie es wirklich um die Legitimation des Systems Putin steht. Es hatte nie eine Debatte über die 206 Änderungen gegeben, es gab nicht einen Hauch von Chancengleichheit für Gegner und Befürworter der Reform, es gab viel Druck auf Staatsbedienstete. Die Möglichkeit, dass Putin dieses Plebiszit verliert, das dafür geschaffen wurde, dass er faktisch ein Präsident auf ewig bleiben kann, war null, von Anfang an. Mag da die „Nullsetzung“ seiner Amtszeiten in staatlichen Medien im Vorfeld auch kaum erwähnt worden sein. Viel ausführlicher diskutierte man über populäre Themen wie die Garantie von Rentenerhöhungen und eine bessere Gesundheitsversorgung. Den Punkt der „Annullierung“ vergaßen die Behörden zunächst gar im offiziellen Infoportal zur Reform. Selbst noch in Wahllokalen waren die Menschen verwirrt und manche überzeugt davon, dass es bei der Abstimmung lediglich um einen besseren Tierschutz oder die Stärkung der russischen Sprache gehe.

Juristisch war ohnehin bereits alles geregelt. Selbst das Verfassungsgericht hatte schon im März nichts gegen die Änderungen vorzubringen. Putin aber brauchte das Okay des Volkes. „Dann kann niemand sagen, dass hier etwas nicht stimmt. Es ist eine höhere Form der Demokratie. Es ist Ausdruck des Volkswillens“, sagte er einmal. Gestimmt hat bei dieser Abstimmung einiges nicht. Der Staat agitierte unverhohlen für die Änderungen. Ein „Gegen“ war erst gar nicht vorgesehen. Die Prozedur der Abstimmung wurde auf eine Woche ausgedehnt – Corona wegen. Abgestimmt wurde auf Parkbänken und in Kofferräumen. Zu gewinnen gab es Wohnungen, Autos oder auch nur Gutscheine für Restaurants. Ganze Belegschaften machten ihr Kreuz en bloc in extra für sie eingerichteten Wahllokalen auf dem Firmengelände, Wahlbeobachter hatten zu solchen Wahllokalen keinen Zutritt.

Präsident wird stärker

Für Russland hat die neue Verfassung weitreichende Konsequenzen, auch wenn das Land sich nicht von heute auf morgen ändern wird. Der Präsident wird noch stärker, er hat bei der Besetzung der Obersten Richter, von Staatsanwälten und politischen Ämtern ein gewichtiges Wort mitzureden. Dadurch entfernt sich das Land noch weiter von der Gewaltenteilung. Die Verfassung erlaubt es auch, Geschichtsbücher umzuschreiben, denn die „historische Wahrheit“, wie Russland sie versteht, ist nun darin verankert. Mithilfe der neuen Verfassung stellt sich das Land über das internationale Recht und hält an seinen Grenzen fest. Die Krim und die Kurilen-Inseln bleiben fest in russischer Hand. Zudem schafft Putin einen nicht näher definierten Staatsrat, den einige russische Politologen und Soziologen als informelles Politbüro bezeichnen.

Mit den knapp 80 Prozent Volkszustimmung im Rücken hat der Kreml nun einen Freifahrtsschein für die Durchsetzung seiner politischen Ziele, die er mit noch stärkeren Eingriffen in Gesellschaft, Politik und Justiz vorantreiben dürfte, ohne Rücksicht auf Minderheiten, die die Staatsführung ohnehin für undankbar hält.

Das Selbstbewusstsein wird auch international zu spüren sein, weil der russische Staat stets die „Mehrheit“ seines Volkes hinter sich weiß. Auch wenn der „grandiose Liebesbeweis“ vielfach auf Konformismus und Apathie beruht.

