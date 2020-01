Rackete erfolgreich

Rom.Das Oberste Gericht in Italien hat die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Freilassung der deutschen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete abgewiesen. „Es ist sehr gut gelaufen, Carola hätte nicht festgenommen werden dürfen“, sagte ihr Anwalt Leonardo Marino am Freitag. Die Entscheidung kann nun Folgen für die laufenden Ermittlungen in Italien haben.

Die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent hatte vergangenen Sommer Berufung beim Kassationsgericht (Oberstes Gericht) in Rom eingelegt, nachdem eine Untersuchungsrichterin angeordnet hatte, Rackete wieder freizulassen. Die Richterin hatte argumentiert, dass diese in einer Notlage und nach ihrer Verpflichtung gehandelt habe, Menschen zu retten. Die Deutsche war im Juni 2019 mit der „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord nach einer Machtprobe mit dem damaligen Innenminister Matteo Salvini unerlaubt in den Hafen von Lampedusa eingefahren. Gegen sie läuft noch ein Verfahren unter anderem wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Das Urteil jetzt spielt eine wichtige Rolle: Es ist davon auszugehen, dass andere Ermittlungen eingestellt werden“, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer. dpa

Samstag, 18.01.2020