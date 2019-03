Rakete zerstört Privathaus

Jerusalem.Die Armeeführung stationierte mehrere Brigaden im Umfeld des Gazastreifens und berief Reservisten für den Einsatz an dem Raketenabwehrsystem „Eisenkuppel“ ein. Mehrere Straßen im Süden Israels wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auslöser war eine gestern Morgen aus dem Gazastreifen abgeschossene Langstreckenrakete, die nordöstlich von Tel Aviv sieben Menschen verletzte und ein Haus zerstörte. Ein Raketenalarm vor zwei Wochen galt noch als Versehen –diesmal geht die Armee davon aus, dass die Hamas hinter dem erneuten Beschuss steckt.

Regierungschef Benjamin Netanjahu, der gleichzeitig das Amt des Verteidigungsministers innehat, beendete seinen Besuch in Washington nach seinem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump vorzeitig, um in Israel über weitere Schritte zu beraten. Seine ursprünglich für den Nachmittag geplante Rede vor der Generalversammlung des AIPAC, der pro-israelischen Lobby in den USA, sagte er ab. Netanjahu kündigte an, mit harter Hand gegen die Verantwortlichen vorzugehen. „Es gab einen bösen Angriff auf den Staat Israel“, kommentierte er. Noch am Nachmittag gab es einen israelischen Luftangriff im Gazastreifen: Nach Augenzeugenberichten wurde dabei ein mehrstöckiges Gebäude zerstört. Nach palästinensischen Medienberichten gehört es einer Versicherungsfirma der im Gazastreifen herrschenden Hamas. Die israelische Armee teilte dagegen bei Twitter mit, das Gebäude diene den Hamas-Geheimdiensten. Nach Angaben von Sanitätern wurden bei dem Angriff drei Menschen verletzt.

Hintergrund der Angriffe sind Unruhen im Gazastreifen. Zum ersten Mal ziehen seit Mitte März Tausende Palästinenser furchtlos auf die Straßen und protestieren gegen die hohen Steuerforderungen der islamistischen Führung und gegen die Lebenshaltungskosten. Palästinensische Sicherheitskräfte gingen zum Teil mit Knüppeln gegen die Demonstranten vor. Rund 150 Palästinenser sollen Berichten der palästinensischen Nachrichtenagentur „Maan“ zufolge verhaftet worden sein. Journalisten, Intellektuelle und Blogger hatten zu den Protesten aufgerufen, die unter dem Motto: „Wir wollen leben“, stehen.

Unruhen im Gefängnis

Denkbar ist unter anderem ein Zusammenhang mit gewaltsamen Unruhen in einem Gefängnis für Sicherheitshäftlinge, bei denen am Sonntag zunächst mehrere Wachmänner von Hamas-nahen Häftlingen angegriffen wurden. Bei anschließenden Ausschreitungen seien hunderte Palästinenser verletzt worden, wie „Maan“ berichtete.

Sowohl aus dem rechtsnationalen Lager als auch von Benny Gantz, dem Chef der neuen Mittepartei Blau-Weiß, kam die Forderung nach scharfen Maßnahmen. „Wer auf die Angriffe nicht reagiert, Schutzgeld an die Hamas zahlt und Angriffe auf die Bürger im Süden abtut“, so twitterte Gantz, „bekommt jetzt Raketen im Zentrum des Landes“.

Netanjahu habe es versäumt, „aggressiv und kraftvoll“ gegen die Hamas vorzugehen. Die Hamas selbst reagierte zunächst nicht, nur der Islamische Dschihad warnte den „zionistischen Feind davor, den Gazastreifen anzugreifen“. Die Bundesregierung verurteilte den Raketenangriff, bei dem mehrere Menschen, darunter zwei kleine Kinder verletzt wurden, „auf das Schärfste“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019