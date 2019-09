Ralf Stegner, Gesine Schwan

Ralf Stegner (59) geboren in Bad Dürkheim und in Mannheim zur Schule gegangen, ist Parteilinker und war lange stellvertretender Vorsitzender. Sein Stern war schon im Sinken. 2018 gab er sein Amt als SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein ab.

Gesine Schwan (76) Politikprofessorin, war 2009 SPD-Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin und scheiterte. Beide wollen aus der Groko und kommen in der Öffentlichkeit nicht besonders gut an.

Chancen: gering

