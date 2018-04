Rapper liebt US-Präsidenten

Anzeige

US-Rapper Kanye West hat Präsident Donald Trump via Twitter seinen Respekt gezollt und ihn als Bruder bezeichnet. Das löste bei Trump – ebenfalls über Twitter – eine Dankesbotschaft aus, während Wests Ehefrau Kim Kardashian relativierte: West würde Trumps Politik keinesfalls befürworten. West schrieb: „Man muss nicht mit Trump einverstanden sein, aber der Mob bringt mich nicht dazu, ihn nicht zu lieben. Wir sind beide Drachenenergie. Er ist mein Bruder. Ich liebe jeden. Ich stimme nicht allem zu, was jemand macht. Das ist es, was uns zu Individuen macht. Und wir haben das Recht auf unabhängige Gedanken.“ dpa (Bild: dpa)