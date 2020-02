Rasche Klärung gefordert

Regionale CDU-Bundestagsabgeordnete sprachen sich bei einer Umfrage dieser Redaktion eindeutig für eine schnelle Besetzung des CDU-Bundesvorsitzes aus. Bis das geklärt ist, sind Gespräche über Kanzleramtskandidaten für die meisten noch viel zu früh.

„Wir dürfen nicht den Fehler der SPD der letzten Jahre in wenigen Monaten in Zeitraffer nachmachen“, warnt Johannes Steiniger aus Bad Dürkheim (Bild). „Eine Monatelange Hängepartie können wir uns nicht leisten.“ Ein Sonderparteitag vor der Sommerpause müsse demnach für Klarheit sorgen.

Eine Mitgliederbefragung zum Vorsitz lehnen die CDU-Bundestagsabgeordneten weiter ab. Auf dem jüngsten Parteitag habe man sich darauf geeinigt, so Torbjörn Kartes, aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal. „Zu dem Verfahren wird es einen Vorschlag des Parteivorstands geben, den wir abwarten sollten.“ Am Montag will das CDU-Präsidium in Berlin tagen und den weiteren Verlauf diskutieren. Bis dahin möchten sich viele nicht zu einem Favoriten bekennen.

Einzig der Mannheimer Nikolas Löbel äußerte sich dazu, welche Kandidaten seiner Meinung nach für den Vorsitz geeignet wären: „Wir brauchen eine Lösung, die Jens Spahn und Friedrich Merz in Führungspositionen bringt, um der CDU ein wahrnehmbares und authentisches Profil zu verleihen.“ Soviel zum CDU-Vorsitz, im Kanzleramt kann er sich jedoch auch einen CSUler vorstellen: „Markus Söder wäre für mich ein exzellenter Kanzlerkandidat.“ Für seine Kollegen ist das ein Thema, das noch nicht besprochen werden muss.

Für die Nominierung eines Kanzlerkandidaten bestehe aktuell „keine Notwendigkeit“, finden Michael Meister, zuständig für den Wahlkreis Bergstraße, und Nina Warken aus dem Wahlkreis Neckar-Odenwald. „Allerdings sollte ein CDU-Bundesvorsitzender grundsätzlich auch ein geeigneter Kanzlerkandidat sein.“ jeb (Bilder: dpa/zg)

