Wächtersbach.Der junge Mann aus Eritrea ging eine Straße im hessischen Wächtersbach entlang, als er aus einem fahrenden Auto angeschossen wurde. Der Schütze, ein 55 Jahre alter Deutscher aus dem benachbarten Biebergemünd im Main-Kinzig-Kreis, kannte sein Opfer nicht, finden später Landeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft heraus. Er wählte demnach den 26-Jährigen allein nach einem Kriterium aus: seine schwarze Hautfarbe. Kurz nach der Tat erschoss sich der mutmaßliche Täter selbst.

Nach den Tatumständen und einem in seiner Wohnung aufgefundenen Brief sind die Ermittlungsbehörden sicher: Er handelte aus fremdenfeindlichen Motiven. Nach dem vermutlich von einem Rechtsextremisten begangenen Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vom 2. Juni ist Hessen zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen Schauplatz eines spektakulären Verbrechens aus diesem Spektrum geworden. Zwar betonen das Landeskriminalamt und die ebenfalls für die Ermittlungen zuständige Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft übereinstimmend, es gebe keine Hinweise auf Verbindungen des Täters zur rechtsextremistischen oder rechtsnationalen Szene.

Opfer außer Lebensgefahr

Doch zum einen betonen sie, die Ermittlungen stünden erst am Anfang und sollten noch intensiv weitergeführt werden. Und zum anderen zweifeln sie nicht mehr an Rassenhass als Tatmotiv. Der dunkelhäutige Mann aus Eritrea war nach einer Notoperation am Dienstag außer Lebensgefahr. Zeugen hatten ihn am Montagmittag durch den Bauchschuss schwer verletzt auf der Industriestraße in der osthessischen Kleinstadt gefunden und die Polizei alarmiert. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Der dringend Tatverdächtige wurde drei Stunden später von der Polizei leblos in seinem Auto gefunden. In der Klinik wurde sein Tod festgestellt.

Wie Alexander Badle, der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, sagte, war der Mann zuvor nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Neben den beiden Tatwaffen im Auto wurden in seiner Wohnung in Biebergemünd zwei weitere Pistolen und zwei Gewehre sichergestellt. Den Angaben zufolge hatte er sie legal besessen. Der 55-Jährige soll Mitglied eines Schützenvereins gewesen sein. Zusammen mit dem Landrat und dem Stadtverordnetenvorsteher rief der Wächtersbacher Bürgermeister für Dienstagabend zu einer Mahnwache am Tatort auf.

Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, wies darauf hin, dass die fremdenfeindliche Tat am 22. Juli geschah. An diesem Datum habe 2011 der norwegische Rechtsextremist Anders Breivik 77 Menschen getötet. Fünf Jahre später erschoss der offenbar von diesem inspirierte David S. in einem Münchner Einkaufszentrum neun Menschen. „Es darf nicht zugelassen werden, dass der 22. Juli zu einem Symboltag wird, an dem Rechtsterroristen Gewalttaten verüben“, sagte Wissler. Die Grünen forderten eine umfassende Aufklärung der Tat.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019