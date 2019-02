„Rassist, Blender und Betrüger“

Washington.Der ehemalige „Pitbull“ Donald Trumps tritt vor dem Kongress wie ein geprügelter Hund auf. Dicke Ringe unter den Augen, heisere Stimme und blasse Hautfarbe– die Ereignisse der vergangenen Monate haben Michael Cohen mitgenommen. Sichtbar nervös steht er Punkt 10.25 Uhr vor den Mitgliedern des „Oversight Committees“ auf, hebt die Hand und schwört, die Wahrheit zu sagen. Das hatte er schon einmal getan, um die Abgeordneten dann aber zu belügen.

Seitdem hat sich einiges geändert. Das FBI durchsuchte im Frühjahr 2018 Cohens Büros, Sonderermittler Robert Mueller vernahm ihn, ein Bundesgericht im südlichen Gerichtsbezirk von Manhattan verurteilte Cohen im Dezember zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Im November wechselte im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Der neue Vorsitzende des für die Kontrolle der Regierung zuständige Komitees, der Demokrat Elijah Cummings, zitierte Cohen jetzt erneut zur Aussage und schärft ihm gleich zu Beginn ein, er werde keine Lügen dulden.

Schriftliches Beweismaterial

Cohen versichert: Das letzte Mal sei er gekommen, um den Präsidenten zu schützen. „Diesmal komme ich, um die Wahrheit zu sagen.“ Und Cohen teilt kräftig gegen seinen ehemaligen Chef aus. „Er ist ein Rassist. Er ist ein Blender. Er ist ein Betrüger“, setzt er zu einer brisanten Litanei an handfesten Vorwürfen an. Er hat eine Reihe schriftlicher Dokumente mitgebracht, die seine brisanten Vorwürfe gegen Trump belegen sollen: Schecks mit der Unterschrift des Präsidenten, Finanzdokumente und Artikel. Cohen sagt unter Eid aus, Trump habe von der Veröffentlichung der von russischen Hackern bei den Demokraten erbeuteten E-Mails Hillary Clintons gewusst. Er sei im Juli 2016 in Trumps Büro gewesen, als dieser einen Anruf von seinem langjährigen Vertrauten Roger Stone erhalten habe. Dieser hatte gerade mit Julian Assange telefoniert. Der Wikileaks-Gründer habe ihm gesteckt, innerhalb der kommenden Tage werde es einen „massiven Abwurf“ an E-Mails geben, die Hillary Clinton schwer belasteten. Daraufhin habe Trump geantwortet: „Wäre das nicht großartig.“

Trump verfolgte Geschäftsinteressen in Russland bis vor der Wahl. Cohen behauptet, er habe noch bis weit in den Wahlkampf hinein in Moskau für den Bau eines Trump-Wolkenkratzers geworben. Zwischen den ersten Vorwahlen in Iowa und dem Krönungsparteitag der Republikaner habe Trump ihn „mindestens ein halbes dutzend Mal gefragt“, wie die Dinge in Russland liefen. Zu Trumps Schweige-Geldzahlungen an Pornodarstellerin Stormy Daniels präsentierte Cohen dem Kongress einen Kontoauszug, der die Zahlungen kurz vor der Präsidentschaftswahl in Höhe von 135 000 US-Dollar von seiner Kreditlinie dokumentiert. Ein weiterer Scheck mit der Unterschrift belegt, dass Trump als US-Präsident von seinem Privatkonto Cohen einen Teilbetrag in Höhe von 35 000 Dollar zurückerstattet. Elf weitere Schecks folgen, die von Donald Trump jr. oder Finanzchef Allen Weisselberg unterschrieben sind. Trump habe die Zahlungen angewiesen und den Plan der verdeckten Rückzahlung abgesegnet.

