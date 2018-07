Rassistische Attacken auf Aras

Anzeige

Stuttgart.Einen neuen Tiefpunkt haben die Attacken der rechtspopulistischen AfD auf Muhterem Aras (Grüne) erreicht. Der Abgeordnete Emil Sänze versteigt sich jetzt sogar zu unverhohlen rassistischen Angriffen auf die Präsidentin des baden-württembergischen Landtags. „Im Grunde erleben wir hier nur wieder eine Migrantin aus einer anderen Kultur und Geschichte, die auf dem Ticket eines angeblich ewigen deutschen Rassismus in eine privilegierte Stellung reiten will“, erklärt Sänze. Es wirke „peinlich, mit welcher geschmacklosen Verve unsere Landtagspräsidentin den deutschen NS-Schuldkomplex wieder für ihre politische Migrantengesellschaft-Agenda instrumentalisiert“.

Sänzes Ausfall geht zurück auf eine Presseerklärung des Landtags, in der Aras über ihre „Gedenkstättenreise“ berichtet, die sie unter anderem auch in das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler-Struthof im französischen Elsass führte. Der AfD-Mann zieht eine Linie zur Debatte über den türkischstämmigen Fußballer Mezut Özil, der „unsere Nationalhymne nicht singen und damit ostentativ nicht zu unserer historischen Gemeinschaft gehören wollte“. Ganz ähnlich verhalte sich Frau Aras: „Sie braucht die deutsche Geschichte, braucht Erinnerung und Grundgesetz nur da, wo es der Migrationsagenda der Grünen in einem vermeintlich herren- und geschichtslosen Einwanderungsraum nützt, in welchem Menschen wie Frau Aras uns Deutschen die gesellschaftliche Wirklichkeit diktieren wollen.“

Aras wirft Sänze verfassungswidrige Äußerungen vor. „Die Aussage, ich sei aufgrund meines Geburtsortes nicht berechtigt, mich auch öffentlich um Geschichte und Erinnerungsarbeit zu kümmern, widerspricht Wortlaut und Geist des Grundgesetzes“, betont sie auf Anfrage. Sänzes Stellungnahme bestätige gerade die auf ihrer Reise oft gehörte Einschätzung, dass diese Erinnerungsarbeit „vielleicht mehr denn je nötig ist“. Aras gilt bundesweit als Beispiel einer gelungenen Integration.