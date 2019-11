Ratten statt Hacker legen Netz lahm

Europa gilt Estland als einer der Vorreiter der digitalen Verwaltung – und hat seine Computersysteme umfangreich gegen Angriffe aus dem Internet geschützt. Doch auch im Tierreich lauern Gefahren: Weil Ratten ein Erdkabel zwischen zwei staatlichen Datenzentren in der Hauptstadt Tallinn angenagt hatten, waren mehrere Online-Bürgerdienste vorübergehend nicht verfügbar. Betroffen war unter anderem das Verschreibungssystem für digitale Rezepte. „Es war ein Glasfaser-Datenkabel, das in der Telekommunikation weit verbreitet ist. Nagetiere haben es an mehreren Stellen beschädigt, und wir mussten Dutzende Meter Kabel austauschen, um das Problem zu beheben“, sagte Behördenmitarbeiter Kaido Plovits. dpa

