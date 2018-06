Rauswurf oder Rücktritt

Anzeige

Seltene Vorgänge

Röttgen ist CDU-Mitglied, wie Merkel auch. In der politischen Praxis ist es noch nie vorgekommen, dass ein Kanzler einen Ressortchef einer anderen Partei, des Koalitionspartners, aus der Regierung wirft. Aus gutem Grund: Es gilt der Grundsatz, dass jede Partei ihre Minister selbst bestimmt. Wird er entlassen, stellt sich sofort die Koalitionsfrage.

Im Falle Seehofer wäre das der Fall. Sollte er sich im Flüchtlingsstreit demonstrativ über Merkels Richtlinienkompetenz hinwegsetzen, müsste sie handeln. Um ihre Autorität nicht gänzlich zu verlieren. Dann zählt das Parteibuch nicht mehr. Das würde sich die CSU aber vermutlich nicht gefallen lassen, ihre beiden anderen Minister abziehen und damit Merkels Koalition zu Fall bringen.

In der Geschichte der Republik haben Minister-Entlassungen Seltenheitswert, Rücktritte wegen persönlicher oder politischer Verfehlungen nicht. Erinnert sei nur an den früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (Bild mitte) von der CSU, der 2011 wegen einer abgeschriebenen Doktorarbeit stürzte. Oft ist es so, dass Minister hinter den Kulissen gedrängt werden, ihr Amt aufzugeben.

Einen Rauswurf der Extraklasse erlebte 2002 der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping (Bild unten). SPD-Kanzler Gerhard Schröder entließ ihn, nachdem er sich standhaft geweigert hatte, wegen zweifelhafter Geschäfte mit einem PR-Manager und anderer Fehltritte wie Pool-Fotos auf Mallorca sein Amt niederzulegen. Schröder machte kurzen Prozess – er brauchte damals sogar nur 50 Sekunden, um Scharping zu schassen.

