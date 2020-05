Rauswurf, Rücktritt und ein Gerücht

Berlin.An diesem Donnerstag dürfte aus dem Wehrbeauftragten eine Wehrbeauftragte werden. Dann soll der Bundestag die SPD-Abgeordnete Eva Högl in das Amt wählen. Der Wahl geht allerdings ein politisches Ränkespiel sondergleichen voraus. Im Zentrum der Geschichte: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich.

Eine verteidigungspolitisch unerfahrene Genossin löst einen erfahrenen Genossen ab. Und das gegen seinen Willen. Für Hans-Peter Bartels kam der „Rauswurf“ nach fünf Jahren überraschend. Eigentlich hatte er sich schon auf eine zweite Amtszeit eingestellt. Aber Mützenich entschied anders. Er wolle neue Akzente setzen, so der Fraktionsvorsitzende. Dann meinte Mützenich noch verklausuliert, er müsse seine Kollegen „im Auge“ haben. Ketzerisch könnte man übersetzen: Bei der Ämtervergabe war Vize-Fraktionschefin Högl an der Reihe. Die Berliner Bundestagsabgeordnete stand mehrfach vor dem ganz großen Sprung. Kurzzeitig war sie 2014 in der Hauptstadt als Nachfolgerin des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit im Gespräch. Dann wurde sie immer wieder für einen Kabinettsposten in der Bundesregierung gehandelt. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Bartels mischte sich auch in verteidigungspolitische Fragen ein. Von Högl erwartet sich Mützenich offenbar mehr Schützenhilfe.

Hinzu kommt noch ein pikantes Gerücht: Högl stand bisher auf Platz eins der Landesliste der Berliner SPD für die Bundestagswahl. Den macht sie nun frei. Für den amtierenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller?

Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Denn noch jemand hatte Hoffnungen: Johannes Kahrs, seit zwei Jahrzehnten Abgeordneter und Oberst der Reserve. Doch Kahrs, Sprecher des Seeheimer Kreises in der SPD, dem rechten Flügel, soll der Union nicht zu vermitteln gewesen sein. Begründung: Er sei „eine extrem polarisierende Persönlichkeit“. Am Dienstag legte er sein Bundestagsmandat nieder.

Laut Koalitionsvertrag hat die SPD das Vorschlagsrecht. Erforderlich für die Wahl sind 355 Stimmen. Aus der Union hieß es am Mittwoch, der eine oder andere Fachpolitiker könnte vielleicht ausscheren, da Högl keine Verteidigungspolitikerin sei. „Aber die Unionsfraktion wird zu der Personalie stehen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020