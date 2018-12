Razzia in Moschee

Berlin.Einen Tag vor dem zweiten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags in Berlin ist die Polizei mit einer Razzia gegen die Salafisten-Szene in der Hauptstadt vorgegangen. Kriminalpolizisten durchsuchten gestern die As-Sahaba-Moschee sowie mehrere Wohnungen und andere Räume. Der 45-jährige Imam der Moschee soll einem dschihadistischen Terroristen in Syrien Geld „für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten“ zur Verfügung gestellt haben, wie die Staatsanwaltschaft über Twitter mitteilte.

Die As-Sahaba-Moschee wurde 2016 von dem späteren islamistischen Attentäter Anis Amri besucht, wie aus Unterlagen des Bundestags-Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag am 19. Dezember 2016 hervorgeht. Die Räume der Moschee in einem Altbau liegen nur wenige hundert Meter entfernt vom Friedrich-Krause-Ufer im Stadtteil Moabit, wo Amri einen Lkw-Fahrer erschoss und dessen Lastwagen für den Anschlag entführte. Nicht weit davon entfernt befand sich damals auch die ebenfalls salafistische Fussilet-Moschee, in der Amri zeitweise wohnte. Bei den aktuellen Ermittlungen geht es um den Verdacht der Unterstützung und Finanzierung von Terroristen. dpa

