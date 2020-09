Reaktion auf Pannenserie

München.Erst waren sie Markus Söders Prestigeprojekte im Kampf gegen das Coronavirus. Dann kamen zigtausendfache Pannen, die in eine kurze, heftige Sommer-Krise der bayerischen Staatsregierung mündeten. Und jetzt soll es mit den Corona-Teststationen an Autobahnen und Bahnhöfen im Freistaat wieder vorbei sein, und zwar endgültig: Schon Ende September will Söder die Stationen dichtmachen. Die Testzentren in den Kommunen sollen die Abstriche nun übernehmen.

Söder gab das Aus nach einer Kabinettssitzung am Dienstag bekannt: „Wir verlagern das niedrigschwellige Angebot vom Grenzbereich dorthin, wo man ist“, erklärt Söder. Heißt: Die Hauptlast bei den Tests sollen künftig kommunale Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten tragen. Man schwenke nun schrittweise um, vom „Reise-Testen“ zum „Vor-Ort-Testen“, sagte Söder. Er betonte aber: Die Tests sollen weiterhin kostenlos bleiben.

Von einer Überforderung des Gesundheitssystems könne bisher jedenfalls keine Rede sein, betont Söder. Er sagt aber auch, dass man die Test-Kapazitäten sehr wohl weiterhin im Auge habe. Kritiker hatten ihm zuletzt vorgeworfen, unnötig Test-Kapazitäten zu binden. dpa

