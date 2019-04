New York.Schon der allererste Generalsekretär der Vereinten Nationen wusste es: Der Job ist der „unmöglichste auf dieser Erde“, sagte der Norweger Trygve Lie einst – schließlich müssen alle 193 UN-Mitgliedsländer ständig und gleichzeitig zufriedengestellt werden. Rund 70 Jahre und sieben Nachfolger später versucht sich seit 2017 nun António Guterres (Bild) daran. Der Portugiese wird heute 70 Jahre alt und hat dann auch in etwa die Hälfte seiner fünfjährigen Amtszeit hinter sich.

Bereits als Student verrichtete der gelernte Ingenieur Sozialarbeit in den Armenvierteln Lissabons. In den 70er Jahren wurde er Abgeordneter der sozialdemokratischen Partei PS, später deren Generalsekretär, Ministerpräsident Portugals (1995-2002), von 2005 bis 2015 leitete er das UN-Flüchtlingshilfswerk. Er trat an, um die UN schlanker, effizienter und kostengünstiger zu machen. Doch die groß angekündigten Reformbemühungen stocken. Auch Guterres Kampf für mehr Klimaschutz kommt nur schleppend voran.

Der aus Lissabon stammende Familienvater ist seit jeher Humanist, aber auch immer schon Realist und Macher. Er sagte einmal: „Ich will die Menschheit nicht retten, ich will aber all das machen, was in meiner Macht steht, um Verbesserungen zu erreichen.“ dpa (Bild: dpa)

