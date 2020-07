Realitätsfern

Vielleicht liegt es ja an der recht übersichtlichen Themenpalette, die in diesen Tagen die Schlagzeilen bestimmt. Über das Für und Wider der Maskenpflicht wird jedenfalls mit einer Wucht diskutiert, als treibe das Land unversöhnlich einer abgrundtiefen Spaltung entgegen. Selbst der Verursacher der jüngsten Aufregungen, Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe, will die Maske in seinem Land allerdings keineswegs sofort fallen lassen. Der Christdemokrat stellt das frühestens für den August in Aussicht. Jetzt ist Anfang Juli. Umgekehrt darf man an Aussagen von Politikern erinnern, die derzeit aus den Warnungen vor jeglichen Lockerungen der Corona-Restriktionen gar nicht mehr herauskommen – der SPD-Gesundheitsfachmann Karl Lauterbach zum Beispiel hatte eine Maskenpflicht in den ersten Wochen der Pandemie noch vehement abgelehnt.

Wahr ist, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes alles andere als „sexy“ ist. Da liegt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mit seiner flapsigen Bemerkung, in der er das Gegenteil sagt, doch ziemlich daneben. Unbestritten dürfte auch sein, dass die Maske eine Spaßbremse für den persönlichen Konsum darstellt. Shoppen gehen, derweil die Brille beschlägt oder der Gesichtsschweiß heruntertropft, das nervt einfach. So wird das ungewohnte Stück Stoff dann auch eher als ein notwendiges Übel betrachtet. Deshalb hat es sich in der Öffentlichkeit weitgehend durchgesetzt. Insofern wirkt auch die politische Debatte etwas befremdlich.

Viele Menschen sind durchaus klüger, als man es ihnen in den Parteizentralen zutraut. Gerade weil es Lockerungen an anderer Stelle gibt, kann die Maske hilfreich sein, um Rückschläge bei der Ausbreitung des Virus möglichst zu vermeiden. Übrigens auch in Mecklenburg-Vorpommern, das bundesweit zwar die niedrigsten Infektionszahlen aufweist, in diesen Tagen und Wochen aber eine massive Urlauberwelle erlebt. Schon deshalb ist das letzte Wort über die Maske auch dort noch längst nicht gesprochen.

