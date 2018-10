Rebellen harren aus

Damaskus.Trotz Ablaufs einer Frist haben sich die radikal-islamischen Milizen nicht aus der für die syrische Rebellenhochburg Idlib vereinbarte Pufferzone zurückgezogen. Keine der dschihadistischen Gruppen von Aufständischen habe die Zone bisher verlassen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte gestern mit.

Im Süden des Bürgerkriegslandes wurden zugleich zwei wichtige Grenzübergänge zu Jordanien und den von Israel besetzten Golanhöhen wiedereröffnet, die seit Jahren geschlossen waren.

Russland als Verbündeter der syrischen Regierung und die Türkei als Unterstützer der Rebellen hatten sich im September auf eine bis zu 20 Kilometer breite entmilitarisierte Pufferzone für Idlib geeinigt. Sie sollte bis gestern mit dem Abzug der Kämpfer errichtet werden. Die Zone soll eine Offensive der Regierung verhindern.

Miliz setzt Kampf fort

Nach zahlreichen Geländegewinnen der Regierungstruppen ist die Region Idlib im Nordwesten des Bürgerkriegslandes die letzte große Rebellenhochburg Syriens. Dort leben rund drei Millionen Zivilisten. Hilfsorganisationen und Regierungen im Westen hatten gewarnt, eine Offensive auf Idlib könnte zu einer humanitären Katastrophe führen.

Besonders stark ist dort die radikale Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Sie kündigte an, ihren Kampf fortzusetzen. Der syrische Außenminister Walid al-Muallim erklärte in Damaskus, die HTS-Miliz müsse „ausgerottet“ werden, wenn sie sich weigere, sich dem Abkommen zu beugen. Nach einem Treffen mit seinem irakischen Kollegen Ibrahim al-Dschafari machte er deutlich, dass seine Regierung daran festhält, das gesamte Land unter ihre Kontrolle zu bekommen. Sie sieht sich auch durch die Öffnungen der Grenzübergänge gestärkt. Damit will sie demonstrieren, dass das Land unter ihrer Führung langsam wieder zur Normalität zurückkehrt. dpa

