Rebellen schießen russischen Jet ab

Damaskus.Islamisten gegen Russen, Kurden gegen Türken: Innerhalb eines Tages haben zwei der wichtigsten internationalen Akteure im Syrien-Krieg empfindliche Verluste erlitten. Mindestens sieben türkische Soldaten wurden bei Kämpfen im Nordwesten des Landes am Wochenende getötet – die höchste Zahl seit Beginn der „Operation Olivenzweig“ in der Region Afrin vor zwei Wochen. In der Nachbarprovinz Idlib

...

Sie sehen 47% der insgesamt 854 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.02.2018