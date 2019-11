Recht auf Ganztagsbetreuung ab 2025

Berlin.Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse sollen ab 2025 ein Anrecht auf eine Ganztagsbetreuung haben. Das Bundeskabinett hat dafür am Mittwoch in Berlin die Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden Euro beschlossen. Das Geld ist gedacht für Investitionen in Räumlichkeiten und Gebäude an den rund 15 000 Grundschulen in Deutschland, damit ab 2025 der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erfüllt werden kann.

Viele Stolpersteine liegen aber noch im Weg: Bundesländer sowie Städte und Gemeinden bezweifelten am Mittwoch, dass das Geld reichen wird, und forderten mehr. Gewerkschaften warnten, dass 2025 gar nicht genug Personal da sein werde, um die Ganztagsbetreuung für so viele Kinder sicherzustellen. Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule hatten CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Die Regierung begründet das Vorhaben mit einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es sei schlicht nicht möglich, dass Eltern einer geregelten Arbeit nachgingen, wenn Erstklässler oft schon um 12 Uhr vor der Haustür stünden, „mit leerem Magen, aber mit einem Ranzen voller unerledigter Hausaufgaben“, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch in Berlin. Der Ausbau der Ganztagsbetreuung solle Menschen auch Mut machen, sich für Kinder zu entscheiden, sagte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Der Plan ist, dass ab 2025 alle Kinder in Deutschland von der 1. bis zur 4. Klasse einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben werden, an fünf Tagen in der Woche, für acht Stunden am Tag. Über 50 Prozent der Grundschulkinder würden bereits jetzt ganztägig betreut, sagte Giffey. Sie rechnet damit, dass in den kommenden Jahren bis zu eine Million zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt den Rechtsanspruch. Aus den Bundesländern und von Städten und Gemeinden kam Kritik an der Finanzierung. Länder und Kommunen dürften am Ende nicht auf den laufenden Betriebskosten für die Ganztagsbetreuung sitzenbleiben, sagte der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz (CDU) am Mittwoch.

„Die zwei Milliarden Euro, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellen will, reichen bei Weitem nicht aus“, kritisierte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). „Der Bund will hier einen Rechtsanspruch einführen, der nicht finanziert ist. Stattdessen wälzt er die Kosten auf Kommunen und Länder ab“, sagte Eisenmann dieser Zeitung. Außerdem sei nicht klar, welche Modelle der Ganztagsbetreuung künftig überhaupt gefördert werden sollen. dpa/mis

