Rechte bilden neue Partei

Tel Aviv.Vor der Parlamentswahl am 9. April in Israel haben zwei Minister der rechten Siedlerpartei die Gründung einer neuen Partei angekündigt. Erziehungsminister Naftali Bennett und Justizministerin Ajelet Schaked gaben ihr Vorhaben überraschend am Wochenende bekannt. Die Partei „Die Neue Rechte“ soll nach ihren Angaben eine Partnerschaft säkularer und religiöser Kräfte sein. Ein parlamentarischer Ausschuss billigte gestern die Abspaltung Bennetts und Schakeds von der Siedlerpartei. Die Zeitung „Times of Israel“ berichtete gestern, Regierungschef Benjamin Netanjahu strebe eine Senkung der 3,25-Prozent-Hürde an, um kleineren Rechtsparteien den Einzug ins Parlament zu erleichtern. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018