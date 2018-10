Rechtspopulisten sitzen jetzt in 15 Landesparlamenten

Berlin.Sie hatten sich mehr erwartet. Zuletzt hatten die Umfragen sogar 16 Prozent für die AfD für möglich gehalten. Bei der AfD-Wahlparty dauerte es etwas, bis man die gewisse Enttäuschung überwunden hatte, die dort nach den ersten Hochrechnungen spürbar war.

Parteichefin Alice Weidel ging bei ihrer Rede in die Offensive. Die Parteien der großen Koalition hätten massiv verloren, rief sie, und alle, die AfD gewählten hätten, wollten Kanzlerin Angela Merkel weg haben. Jubel. Daher appelliere sie an CSU, CDU und SPD: „Macht den Weg frei für Neuwahlen.“

Konkurrenz von rechts

Die AfD hat ganz offensichtlich ein Bayern-Problem, allerdings ein klitzekleines. Es resultiert, waren sich die Parteioberen schnell einig, daraus, dass es im Freistaat als Konkurrenten neben der CSU auch noch die Freien Wähler gibt. „Das hat es schwierig gemacht“, sagte AfD-Sprecher Jörg Meuthen.

Gleichwohl zieht die Partei mit Bayern nun zum 15. Mal in Folge in einen Landtag; nur Hessen, wo am 28. Oktober gewählt wird, fehlt noch. Als dort zum letzten Mal gewählt wurde, gab es die Partei da noch nicht. „Das bayerische Ergebnis beweist einmal mehr, dass die AfD kein ostdeutsches Phänomen ist“, erklärte der Thüringer Björn Höcke. Nun wird schon über Regierungsbeteiligungen diskutiert. „Die tradierten Koalitionen sind nicht mehr möglich; es gibt eine deutliche bürgerliche Mehrheit“, erklärte Parteivize Georg Pazderski, der die AfD künftig in Regierungskabinetten sehen möchte. Für Bayern wies Parteisprecher Meuthen das zurück. „Die Frage stellt sich nicht.“ Denn die CSU hat das ausgeschlossen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018