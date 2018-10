Rechtsruck wegen Pegida

Dresden.Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer (Bild) macht die ausländer- und islamfeindliche Pegida-Bewegung für einen Rechtsruck in Deutschland mitverantwortlich. „Pegida hat den Diskurs in Deutschland und die Grenze des Sagbaren eindeutig nach rechts verschoben“, sagte der Professor. Pegida habe manchmal auch „die Grenzen zwischen radikaler Rhetorik und physischer Gewalt brüchig werden lassen“. Denn gerade 2015 und 2016 sei es zu einem dramatischen Anstieg an politischen Gewalttaten von rechts gekommen.

Pegida feiert morgen in Dresden vierjähriges Bestehen. Dagegen formiert sich Protest. Laut Vorländer hat sich 2014 wohl niemand vorstellen können, dass die Bewegung auch vier Jahre später noch existiert: „Pegida schien zunächst ein Phänomen zur Zeit des Jahreswechsel 2014 auf 2015 zu sein. Dann aber kam die sogenannte Flüchtlingskrise dazu. Sie hat Pegida noch einmal neues Leben eingehaucht, die Bewegung, aber auch Pegida inhaltlich und programmatisch stark verändert“, so Vorländer. dpa

