Reform überfällig

Der Tod kann mit einer kleinen Pille kommen, die nicht großartig anders aussieht als ein Pfefferminz. Ecstasy ist leicht zu bekommen und entsprechend dosiert meistens nicht sehr schädlich. Doch ist die Wirkstoffkonzentration zu hoch, endet der Rausch fatal. Am Beispiel der kleinen bunten Pillen zeigt sich das Problem mit dem Betäubungsmittelschutzgesetz in seiner aktuellen Form: Konsumenten der Droge werden kriminalisiert, obwohl sie in vielen Fällen niemanden außer sich selbst gefährden. Vor den gesundheitlichen Auswirkungen sollte sie das Gesetz schützen, doch auch das leistet es nicht. Was nützt es dann noch?

Mit einer Liberalisierung der Drogenpolitik könnte der Staat die Kontrolle über die gefährlichen Substanzen erlangen und dafür sorgen, dass keine tödlichen Mixturen der Drogen auf dem Markt kursieren. Dabei sollte weniger von einer Legalisierung als viel mehr von einer Regulierung die Rede sein. Das heißt: Kontrollierte Einfuhr oder Produktion, gesteuerte Preise, natürlich Altersbeschränkungen beim Konsum und vor allem eine ordentliche und realistische Aufklärung über die Gefahren. So könnte die völlig veraltete Gesetzgebung auf sinnvolle Weise reformiert werden.

Leider ist ein solcher Wandel in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Wie festgefahren die Debatte ist, zeigt sich schon allein daran, wie kritisch die Bundesregierung sinnvolle Projekte wie das „Drug Checking“ betrachtet. Dabei können Konsumenten die Wirkstoffkonzentration von Pillen überprüfen lassen und so Gefahren ausschließen. Immerhin soll in Hessen noch in diesem Jahr ein Modellversuch starten – ein hoffentlich erster Schritt hin zu einem Umdenken.