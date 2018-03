Reformen angemahnt

Anzeige

Kabul.Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in der afghanischen Hauptstadt Kabul deutlich mehr Anstrengungen bei den politischen Reformen im Land gefordert. Regierung, Ministerien und Verwaltung müssten bereit sein, den Reformprozess mitzugehen und tatkräftig umzusetzen, sagte die CDU-Politikerin gestern nach einem Treffen mit dem Präsidenten Aschraf Ghani. Von der Leyen pochte auf einen Generationenwechsel in der afghanischen Verwaltung, um transparente Strukturen zu schaffen.

Der Konflikt mit den Taliban in Afghanistan sei nicht militärisch lösbar. „Der politische Prozess ist der alles entscheidende“, sagte sie. Derzeit stocken Deutschland und die Nato-Länder ihre Truppen in Afghanistan auf. Es ist von der Leyens erste Einsatzreise in ihrer zweiten Amtszeit als Verteidigungsministerin. Am Sonntag hatte sie die deutschen Soldaten im Feldlager bei Masar-i-Scharif im Norden des Landes besucht und einen langen Atem gefordert. Die Bundeswehr ist bereits seit mehr als 16 Jahren in Afghanistan. Am Rande ihres Besuchs hatte von der Leyen auf mehr Geld für die Bundeswehr gedrängt. dpa