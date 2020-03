Regieren per Telefon

Der Platz der Kanzlerin neben Olaf Scholz blieb im Kabinett leer. © dpa

Berlin.Angela Merkel wohnt mit ihrem Mann in Berlin-Mitte am Kupfergraben. Dort im vierten Stock eines Mietshauses dürfte sie nun das machen, was hunderttausende andere machen: Home Office. Merkel begab sich am Sonntag in Quarantäne. Sie habe sich am Montag auf Corona testen lassen, das Ergebnis fiel negativ aus. Weitere Tests sollen folgen, teilte Sprecher Steffen Seibert mit. Ab 11 Uhr ließ sie sich am Montag per Telefon in die Sitzung des Bundeskabinetts schalten. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) meinte anschließend: „Sie ist aktiv. Wir haben heute zusammen mit ihr das Kabinett durchgeführt. Nicht mit Bild, aber wir erkennen uns ja alle an der Stimme.“ Scholz wird am Mittwoch die Regierungserklärung halten. An allen anstehenden Schaltkonferenzen werde sie voraussichtlich teilnehmen, so Seibert. Merkel besitzt angeblich ein abhörsicheres Handy und einen gesicherten Computer. Offiziell wird darüber nicht geredet – geheim. Eines weiß man aber: Merkel ist eine SMS-Schreiberin – ihr flinker Daumen ist berüchtigt. hag

