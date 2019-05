Regierung doch bestätigt

Canberra.Australiens Premierminister Scott Morrison (Bild) ist ein fleißiger Kirchgänger. „Ich habe immer an Wunder geglaubt“, sagt der evangelikale Christ (51) ein paar Stunden nach der Parlamentswahl. „Und heute Nacht haben wir eines zustandegebracht.“ Tatsächlich: Allen Umfragen zum Trotz hat Morrison mit seinem Mitte-Rechts-Bündnis die Wahl am Samstag gewonnen. Die sozialdemokratische Labor-Partei, die so lange wie der sichere Sieger aussah, bleibt in der Opposition.

Offen ist noch, ob Morrisons Liberale Partei und die Nationale Partei allein weiter regieren können oder ob sie im Parlament Unterstützung von unabhängigen Abgeordneten brauchen. Die Auszählung zog sich am Sonntag in die Länge. Am Erfolg von Mitte-Rechts gab es jedoch keine Zweifel mehr. Oppositionsführer Bill Shorten (52) gestand seine Niederlage ein. dpa (Bild: dpa)

