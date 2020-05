Regierung muss nacharbeiten

Stuttgart.Eigentlich sollte das Klimaschutzgesetz ein Vorzeigeprojekt der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg werden. Schon in der Koalitionsvereinbarung 2016 wurde das beschlossen. Inzwischen ist es eine unendliche Geschichte. „Auch der Klimawandel ist eine reale Bedrohung für unsere Gesundheit“, wirbt Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Zuletzt hat die Corona-Pandemie das Thema in den Hintergrund gedrängt.

Fast ein Jahr hat die Koalition gebraucht, um aus Eckpunkten ein gemeinsames Konzept zu machen. Nun meldet die CDU-Landtagsfraktion Vollzug: „Wir haben das Klimaschutzgesetz so, wie es das Umweltministerium vorgelegt hat, zur Anhörung freigegeben.“ Die ganze Wahrheit ist das nicht. Sowohl CDU-Abgeordnete als auch Grüne haben ihre Zustimmung mit Forderungen verknüpft. Nun muss die Regierung noch einmal an die Arbeit.

Kommunale Wärmepläne

Die Eckpunkte des Gesetzes stehen schon seit Mitte Mai 2019 fest. Ganz oben rangiert das Ziel, bis 2030 die Treibhausgase gegenüber 1990 um 42 Prozent zu senken. An der Stelle hat Untersteller eine offene Flanke. Denn das 2013, in seinem ersten Landesklimagesetz, formulierte Minderungsziel für 2020 wird klar verfehlt. Mitte letzten Jahres war von den damals fixierten 25 Prozent nicht einmal die Hälfte erreicht.

Die Bundesländer haben allerdings nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten. Die großen Weichen werden in Berlin und Brüssel gestellt. Das verdeutlicht der Katalog aus der Kabinettsvorlage, die unserer Redaktion vorliegt. Die Regierungspräsidien werden gestärkt, um Anlagen für erneuerbare Energien besser durchsetzen zu können. Die rund 100 größeren Städte im Südwesten müssen kommunale Wärmepläne vorlegen. Unternehmen sollen in freiwilligen Klimaschutzvereinbarungen „zu zusätzlichen Klimaschutzaktivitäten motiviert werden“. Außerdem will das Land die Gemeinden unterstützen, dass die sich bis 2040 freiwillig zu einer klimaneutralen Verwaltung weiterentwickeln. Das klingt nicht revolutionär, wenn reihum Städte von sich aus den Klimanotstand ausrufen.

Die Grünen-Fraktion schob einen Änderungswunsch nach, den die CDU vorher schon einmal abgelehnt hatte. Sie wollen über das Klimaschutzgesetz alle Bauherren bei neuen Gebäuden zur Installation von Photovoltaik-Anlagen verpflichten. CDU-Umweltexperte Paul Nemeth hatte das unterstützt, konnte sich aber in der eigenen Fraktion nicht durchsetzen. Die Mehrheit lehnt diese Photovoltaik-Pflicht mit Verweis auf die Kostensteigerungen für Hausbauer ab.

Nun ist erst einmal unklar, wie es mit dem Klimaschutzgesetz weitergeht. Eigentlich war geplant, dass die Regierung den Entwurf am 12. Mai zur Anhörung freigibt. Dann wäre es nach Ansicht eines Sprechers des Umweltministeriums möglich, das Gesetz vor der Sommerpause im Landtag zu beraten. Danach beginnt bald der Wahlkampf.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020