Regierung senkt vorerst Spritpreise

Quito.Nach tagelangen gewaltsamen Protesten vor allem der indigenen Bevölkerung gegen die Erhöhung der Spritpreise hat die Regierung Ecuadors nachgegeben. Die Streichung der Preissubventionen von Treibstoff um jährlich 1,2 Milliarden Dollar – eine Auflage des Internationalen Währungsfonds (IWF) für einen Kredit von 4,2 Milliarden Dollar – wurde zurückgenommen. Darauf einigte sich Staatschef Lenin Moreno am Sonntagabend mit Vertretern der Konföderation der Indigenen Völker (Conaie).

Allerdings ist das Ende der Preissubventionen damit nicht vom Tisch. Vielmehr soll eine gemeinsame Kommission eine neue Regelung erarbeiten. Die Kommission soll unter Vermittlung der UN-Vertretung in Ecuador und der Bischofskonferenz ein Dekret erarbeiten, mit dem vermieden werden soll, dass eine Abschaffung der Sprit-Subventionen die ärmeren Bevölkerungsschichten trifft. Im Gegenzug beendete die Conaie die seit elf Tagen dauernde Protestwelle in ganz Ecuador, wie deren Vorsitzender Jaime Vargas erklärte.

Im Fernsehen übertragen

Die Streichung der Subventionen hatte zu einer schlagartigen Erhöhung der Preise für Diesel-Kraftstoff um über 100 Prozent geführt. Das entfachte den Protest der indigenen Völker und der Gewerkschaften. „Einen Tag brauchte man 20 Dollar für den Traktor, am nächsten Tag waren es 45 Dollar, es reichte nicht mehr, um die Kinder in die Schule zu bringen“, sagte Leónidas Iza, einer der Führer der Conaie, in dem im Fernsehen übertragenen Dialog mit Moreno. dpa

