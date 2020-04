Regierung stärkt Nutzerrechte

Berlin.Nutzer von sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram bekommen mehr Rechte – etwa wenn sie im Netz massiv attackiert werden. Dafür hat das Kabinett am Mittwoch eine Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen. Der Bundestag muss noch zustimmen. Unter anderem sollen Nutzer leichter dagegen vorgehen können, wenn gemeldete Beiträge nicht gelöscht wurden. „Mit der Reform stärken wir die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer sozialer Netzwerke“, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Das vor zwei Jahren beschlossene Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet Internet-Plattformen zu einem härteren Vorgehen gegen Hass, Hetze und Terror-Propaganda.

Einfachere Meldewege

Die Netzwerke sollen nun bei der Neuerung Morddrohungen, Volksverhetzung und andere schwere Vergehen künftig nicht nur löschen, sondern auch beim Bundeskriminalamt melden. Außerdem will das Justizministerium nicht länger komplizierte Klickwege hinnehmen, um Inhalte zu melden. Derzeit müsse man Links oder Screenshots teils händisch kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen, erläuterte das Ministerium. Künftig sollen die Posts direkt gemeldet werden können. Nicht alle gemeldeten Beiträge werden gelöscht – umgekehrt sind nicht alle Nutzer mit der Löschung ihrer eigenen Posts einverstanden. In beiden Fällen sollen sie künftig vom Netzwerk eine Überprüfung der Entscheidung verlangen können. dpa

