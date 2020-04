Regierung warnt vor Egoismus

Macron findet, dass reichere Länder eine besondere Verantwortung haben. © dpa

Berlin.Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise vor Nationalismus in der EU gewarnt. Auf Mahnungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, fehlende Solidarität in der EU könne Populisten in Italien, Spanien und vielleicht Frankreich zum Sieg verhelfen, ging Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag aber nicht im Detail ein.

Kanzlerin Angela Merkel haben mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass Deutschland, in der Mitte Europas gelegen und international vernetzt, wirtschaftlich und auch menschlich nicht gut aus dieser Krise herauskommen werde, wenn dies nicht auch in ganz Europa gelinge. „Ich denke, es ist immer notwendig, und das ist in der Corona-Pandemie ganz besonders der Fall, den Bürger zu zeigen, dass ein multilaterales, gemeinsames, solidarisches, europäisches Vorgehen besser ist als jeder Rückfall in Nationalismen“, sagte Seibert weiter.

Macron sieht in der Coronavirus-Krise eine Gefahr für die Europäische Union, wenn reichere Länder sich nicht solidarisch zeigen. Für Europa sei die Krise ein „Moment der Wahrheit“, sagte Macron der „Financial Times“ am Donnerstag. Die reicheren Länder hätten eine besondere Verantwortung.

Hoffnung für Klima-Kampf

Macron ist außerdem der Ansicht, dass die Corona-Krise auch den Kampf gegen den Klimawandel nachhaltig verändern wird. „Wenn wir aus dieser Krise herauskommen, werden die Menschen nicht länger akzeptieren, schmutzige Luft einzuatmen“, sagte er. Die Menschen hätten verstanden, „dass niemand zögert, sehr tiefgreifende, brutale Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Leben zu retten. Dasselbe gilt für das Klimarisiko“.

Auf die Frage, ob die Krise nicht die Schwächen westlicher Demokratien und die Vorteile autoritärer Regierungen wie China offenbart hätte, betonte Macron die Unterschiede zwischen Ländern, in denen Informationen frei fließen, und solchen, in denen die Wahrheit unterdrückt werde. dpa

