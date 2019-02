„Regierung wirft Nebelkerzen“

Mannheim/Berlin.Die EU-Kommission gibt Deutschland freie Hand, wenn Grenzwerte für das schädliche Stickoxid im Straßenverkehr nur geringfügig überschritten werden. Fahrverbote könnten so umgangen werden. Folgend wichtige Fragen und Antworten dazu.

Worum geht es überhaupt bei der Diskussion?

Die Schadstoff-Grenzwerte für Stickoxid sind in vielen deutschen Städten schon lange zu hoch. Das liegt vor allem am Verkehr, dabei gelten Dieselfahrzeuge als Hauptquelle für Stickoxid. Das Bundesverwaltungsgericht hat schon im vergangenen Jahr entschieden, dass Dieselautos aus den Städten verbannt werden dürfen, um die Luft sauberer zu machen – Fahrverbote müssen aber im Grundsatz verhältnismäßig sein. Die EU-Kommission hat jetzt signalisiert, dass das rechtens ist. Deutschland darf die Aussperrung von Dieseln also umgehen, wenn der Grenzwert lediglich geringfügig überschritten wird.

Was heißt „geringfügig“ überschritten?

Im Moment liegt der Grenzwert bei 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft. Fahrverbote soll es aber nur dort geben, wo der Wert jenseits der 50 Mikrogramm liegt. Alles andere sieht die Regierung als unverhältnismäßig an.

Was sagt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) dazu?

Dass die Regierung das Bundesschutz-Immissionsschutzgesetz ändern will, hält Remo Klinger für reine Symbolpolitik. „Die Europäische Union bestätigt nur das, was das Bundesverwaltungsgericht schon entschieden hat“, erklärt der Rechtsanwalt im Dienste der Umwelthilfe. Auch Geschäftsführer Jürgen Resch (Bild) sagt klar: „Die Bundesregierung wirft Nebelkerzen.“ Trotz geplanter Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gelte der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft. „Fahrverbote sind grundsätzlich dann weiterhin notwendig, wenn alle anderen Maßnahmen nicht reichen, den Grenzwert für das Dieselabgasgift schnellstmöglich zu erreichen.“ Die DUH werde sich unverändert vor Gericht für saubere Luft einsetzen. Städte bräuchten – wie die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden – eine „wirkliche Verkehrswende“ durch den Ausbau von Radwegen und einen sauberen öffentlichen Nahverkehr. Erst kürzlich habe Wiesbaden Fahrverbote dadurch verhindert.

Welche Reaktionen gibt es aus den Landesministerien?

Die grün-schwarze Landesregierung in Stuttgart ist sich uneins. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bewertet die Berliner Pläne für gelockerte Grenzwerte skeptisch: „Die Gesetzesänderung der Bundesregierung hilft bei der Lösung der Probleme mit den Luftschadstoffen wenig.“ Dagegen erklärt CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart: „Unter diesen neuen Voraussetzungen akzeptieren wir keine flächendeckenden Euro-5-Fahrverbote.“ In Stuttgart soll das für Diesel mit Euro 4 bereits geltende Fahrverbot 2020 auf Fahrzeuge mit Euro 5 ausgedehnt werden, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten sind.

Warum sind Fahrverbote für Kommunen immer das letzte Mittel?

2017 waren bundesweit fast 40 Prozent der neu zugelassenen Autos Dieselmodelle. Wirtschafts- und Kommunalverbände warnen davor, dass bei Fahrverboten das städtische Leben lahmgelegt werden könnte – zum Beispiel, wenn Geschäfte nicht beliefert werden können. Zahlreiche Pendler sind betroffen. Zudem drohen Dieselfahrern Wertverluste ihrer Autos. mit dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019