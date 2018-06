Regierungsbündnis hat nach Teilergebnissen absolute Mehrheit

Anzeige

Die größte Oppositionspartei CHP und die HDP bezeichneten die von Anadolu verbreiteten Teilergebnisse als «Manipulation». Anadolu ist die einzige offizielle Quelle für Teilergebnisse. Sollte Erdogan bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag die absolute Mehrheit verlieren, müsste er am 8. Juli gegen den Zweitplatzierten in die Stichwahl.

Zahlen und Fakten zur Türkei: Einwohner: rund 81 Millionen; knapp 40 Prozent unter 25 Jahre alt (in Deutschland etwa 24 Prozent) Lebenserwartung: Jungen 75,3 Jahre (Deutschland 78,3), Mädchen 80,7 Jahre (Deutschland 83,2) Fläche: etwa 800.000 qkm - mehr als doppelt so groß wie Deutschland Hauptstadt: Ankara (rund 5,5 Millionen Einwohner) Staatsoberhaupt: Präsident Recep Tayyip Erdogan, seit August 2014 Religion: fast 100 Prozent Muslime, mehrheitlich Sunniten Jugendarbeitslosigkeit: 19 Prozent (Deutschland 6,0 Prozent)