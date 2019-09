Regierungsparteien auf Tiefstwert

In der politischen Stimmung Ende September haben die Regierungsparteien klare Verluste, die Grünen erreichen Rekordniveau. AfD und Linke legen marginal zu, die FDP ist stabil. So rutscht die Union mit 26% (-3) auf ihren schwächsten Zustimmungswert im Politbarometer und die SPD fällt – nach einem deutlichen Plus zu Monatsbeginn – auf nur noch 13% (-6). Die AfD wird bei 10% (+1) gemessen, die FDP bei 6% (+/-0) und die Linke bei 7% (+1). Die Grünen klettern auf 34% (+7) und alle sonstigen Parteien erreichen zusammen 5% (+1).

Mannheim.Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahlentscheidung an einem weit entfernt liegenden Wahltag nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen politischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.

In der Projektion fallen CDU/CSU und SPD jeweils auf ihren bisherigen Politbarometer-Tiefstwert, die Grünen sind dagegen stark wie nie und liegen nach einem klaren Plus erstmals mit der Union auf Augenhöhe. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 27% (-1) und die SPD auf gerade noch 13% (-2). Die AfD würde leicht verbesserte 14% (+1) erreichen, die FDP bliebe mit 6% (+/-0) genau wie die Linke mit 7% (+/-0) unverändert. Die Grünen erzielten 27% (+3), alle sonstigen Parteien lägen zusammen bei 6% (-1). Damit würde es klar für Schwarz-Grün reichen, Grün-Rot-Rot würde eine Mehrheit ganz knapp verfehlen.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Nach zuletzt deutlich gestiegener Zufriedenheit zeigt die Leistungskurve der Bundesregierung jetzt wieder nach unten: Auf der +5/-5-Skala wird die aktuelle Arbeit des Kabinetts mit 0,3 (Aug: 0,2; Sep-I: 0,7) bewertet, wobei jetzt vor allem die Anhänger der Grünen deutlich kritischer über das aktuelle Regierungshandeln urteilen. Im Detail wird die Union leistungsbezogen bei 0,3 (Aug: 0,2; Sep-I: 0,5) eingestuft und die SPD bei 0,0 (Aug: -0,2; Sep-I: 0,3).

Arbeit der Bundeskanzlerin

Alles in allem gesehen weiterhin klar positiv sehen die Deutschen die Arbeit der Regierungsspitze: Angela Merkels Arbeit als Bundeskanzlerin bewerten 70% (Aug: 70%; Sep-I: 73%) eher gut und 27% (Aug: 26%; Sep-I: 23%) eher schlecht. Im Einzelnen gehen die Meinungen hierbei aber weiterhin weit auseinander: Denn während sich 88% der CDU/CSU-, 80% der SPD- und 78% der Grünen-Anhänger unterm Strich zustimmend äußern, sind dies im FDP- bzw. Linke-Lager noch 56% bzw. 55% und im AfD-Anhängerlager lediglich 24%.